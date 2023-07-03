В КБР завершился Всероссийский турнир по самбо памяти Казбека Панагова

Казбек Панагов был первым тренером Терского района по самбо. И сегодня его ученики, хотя и не все пошли в спорт, вспоминают мастера добрым словом. Главное в его жизни – воспитание подрастающего поколения в лучших традициях – нравственных и профессиональных, отметили на открытии соревнований.
Среди участников нынешнего – 26-го турнира – представители городов Северо-Кавказского и Южного округов, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, даже из Ханты-Мансийска приехали атлеты. Треть из них – мастера спорта. Остальным только предстояло побороться за это звание.
Судейская бригада и представители Федерации самбо СКФО высоко оценили организацию турнира. Состязались спортсмены восьми весовых категорий – от 53 килограммов до +98. Во время поединков накал страстей был большим.
Также среди участников соревнований – чемпион России и мира, обладатель Кубка мира Олег Бабгоев. Пока возраст позволяет, не стану бросать поединки, говорит именитый спортсмен.
По итогам соревнований представители Кабардино-Балкарии завоевали шесть медалей. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Айдамир Кизов, Каплан Закураев и Джамбулат Кушхов. Олег Бабгоев стал вторым. «Бронза» в активе Идара Кочесокова и Тамерлана Хутова.
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