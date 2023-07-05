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В КБР завершился традиционный фестиваль любителей внедорожной езды

В КБР завершился традиционный фестиваль любителей внедорожной езды

05.07.2023 | 16:01
«Дорожные книги» – это маршруты, которые организаторы подготовили для участников фестиваля «Зори Кавказа». В этот раз у каждого из них своя, личная программа. Экспедиция-2023 – это квесты, задания-головоломки и много нового, но главное здесь все же - экстрим-поездки. Участники разместились в палаточном лагере турбазы «Чегем». А на второй день совершили поход к леднику Шаурту, нарзанным источникам и водопаду Абай-Су. Затем – посетили Баксанское ущелье и перевал Актопрак. Каждый выезд сопровождался радиоэкскурсиями об исторических и природных памятниках. Участниками фестиваля «Зори Кавказа» стали больше 170 любителей внедорожной езды из разных регионов России. Традиционно многие прибыли целыми семьями с детьми. В этот раз было две независимые колонны - «туризм» и «ориентирование» - в зависимости от подготовленности участников и проходимости внедорожников. Организаторы отмечают: концепция фестиваля не предполагает серьезных испытаний. Здесь нет высоких скоростей и экстремального бездорожья, победителей и проигравших, но при этом были сложные участки, меняющаяся погода, высокая физическая активность и много информации о регионе… За все время проведения экспедиций участниками стали тысячи гостей со всей России и ближнего зарубежья. Завершился фестиваль «Зори Кавказа» на берегу озера Гижгит.   https://t.me/vestikbr
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