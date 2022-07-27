В КБР завершился региональный этап образовательного проекта “Школа безопасности”

Самым активным слушателям вручили сертификаты. Проекту уже шесть лет. Его главная цель – повысить значимость туризма и здорового образа жизни среди молодежи.
Участники – школьники, студенты, волонтеры – ходили по горным маршрутам, разбивали палаточные лагеря, учились основам альпинизма, оказанию первой доврачебной помощи, готовили еду в полевых условиях. Со слушателями занимались знаменитые в республике спасатели…
“Школу безопасности” воплощает в жизнь Молодежный клуб Русского географического общества “Альтаир”. Финансовую помощь оказал Фонд президентских грантов. Активистов поддерживают и в региональном министерстве курортов и туризма.
Следующий этап – межрегиональный, начнется он в августе. Гостей и жителей республики ждет многодневный выезд в альплагерь “Шхельда”.
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