В КБР завершился региональный этап фестиваля «Студенческая весна»

Артисты надевают сценические костюмы, наносят грим и репетируют фрагменты номеров. Все происходит прямо в фойе Государственного концертного зала – перед началом «Студенческой весны». В финале конкурса участвуют около тысячи молодых людей, которые представляют колледжи и вузы Кабардино-Балкарии.
К этому дню студенты готовились не один месяц. Вначале творческие состязания проходили в городах и районах. Авторы лучших, по мнению жюри, номеров и вышли в финал. К примеру, будущие портные и швеи в «Оригинальном жанре» представили дефиле в национальных костюмах.
Яркие постановки, песни, зажигательные танцы разных народов и времен… Зрители реагировали одобрительными возгласами, но чаще – бурными овациями. Итоги республиканского фестиваля подведут в ближайшие дни. Победители представят Кабардино-Балкарию на уровне страны. Всероссийская «Студенческая весна» состоится в июне в Самаре.
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