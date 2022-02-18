В КБР завершился региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы»

Завершился региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы». Эти состязания призваны сделать рабочие профессии более популярными, и провели их уже шестой раз подряд. В педагогическом колледже КБГУ определяли лучших в компетенциях «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах». Соревновались в нескольких возрастных группах: юниоры от 14 до 16 лет, студенты и представители категории «Навыки мудрых» (50+). Задания были непростыми даже для профессионалов, говорят эксперты. Региональные победители в каждой из 26 компетенций этого года будут претендовать на участие в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы».