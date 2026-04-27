В КБР завершился первый этап операции «Чистое поколение — 2026»

27.04.2026 | 15:00
В Кабардино-Балкарии подвели итоги первого этапа профилактической операции «Чистое поколение - 2026». В первой половине апреля полицейские совместно с медиками организовали и провели более трех тысяч круглых столов и классных часов, спортивных турниров и конкурсов рисунков, родительских собраний. Все они были посвящены профилактике и предупреждению незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. Задействовали почти 70 тысяч несовершеннолетних и свыше трех с половиной тысяч родителей. Полицейские также обследовали объекты транспорта и досуговые учреждения, места массового пребывания молодежи и торговые точки. В интернете выявили 19 сайтов с запрещенной информацией – материалы направили в Роскомнадзор для блокировки. С подростками, которые оказались в трудной жизненной с ситуации, проводили индивидуальные беседы. В отношении родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, составили без малого 70 административных протоколов. Также в рамках акции «Чистое поколение - 2026» возбудили 10 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.   https://t.me/vestikbr
