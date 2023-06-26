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В КБР завершился первый день турнира на «Приз Эльбруса»

В КБР завершился первый день турнира на «Приз Эльбруса»

26.06.2023 | 15:41
В Кабардино-Балкарии завершился первый день турнира на «Приз Эльбруса». В дисциплине «слалом-гигант» выступили больше ста спортсменов до 16 лет. Организаторы отмечают, что соревнования прошли на высокогорной трассе «Гара-баши» – «Мир» при прекрасной ясной погоде. Среди девушек первое место у Олеси Жуковой из Магаданской области. У юношей победу праздновал Тимофей Кильдюшкин из Башкирии. Отмечу, что всероссийские соревнования на «Приз Эльбруса» традиционно организуют в Кабардино-Балкарии летом. Юные горнолыжники съезжаются в Терскол, чтобы определить, кто сильнее.  В этом году участвуют больше 300 спортсменов из почти трех десятков регионов России. Состязания завершатся в среду.
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