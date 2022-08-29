В КБР завершился международный этап конкурса “Эльбрусское кольцо-2022”

Торжественная церемония закрытия международного этапа конкурса “Эльбрусское кольцо-2022” прошла на базе “Терскол”. Началось все с парада команд-участниц в сопровождении военного оркестра и почетного караула Южного военного округа. А перед этим были возложены цветы к монументу воину-альпинисту - защитнику Отечества. В память о тех, кто оборонял Приэльбрусье от фашистов, - минута молчания. Здесь же развернули выставку военной техники и снаряжения.
Участников “Эльбрусского кольца” - а это военнослужащие России, Абхазии, Армении, Индии, Казахстана, Китая, Руанды, Узбекистана и Южной Осетий – приветствовали официальные лица.
Соревнования проходили в духе солидарности, дружбы и общего стремления к победе, говорили выступавшие. Участники подчеркнули: престиж “Эльбрусского кольца” продолжает расти, и они с большим желанием будут участвовать в нем и в будущем.
За высокий профессионализм и четкое выполнение спецзадач вручили награды. В этом году победила команда России, представленная военнослужащими Южного военного округа. Они опередили ближайшего соперника – сборную Узбекистана – на 800 с лишним баллов. Бронзовые награды – у военных из Китайской Народной Республики.
Российские армейцы в этом году установили семь новых рекордов. Своим опытом с удовольствием делились с коллегами.
Новшество 2022-го – участие в турнире женской команды. Ее также чествовали в день награждения.
Для гостей и участников “Эльбрусского кольца” с творческой программой выступили коллективы, исполняющие военные песни.
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