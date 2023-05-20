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В КБР завершился ежегодный конкурс школьных кадетских отрядов

В КБР завершился ежегодный конкурс школьных кадетских отрядов

20.05.2023 | 09:26
Состязания «Юные друзья пограничников» стали уже в республике традиционными. На этот раз конкурс посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной и грядущему 105-летию пограничной охраны – юбилей отметят в конце мая. Одна из участниц – команда кадетов 23-й школы столицы республики – существует уже больше пяти лет и всегда включается в состязания на свежем воздухе. Вот и на этот раз приступили к захватывающим испытаниям на приз начальника регионального Погрануправления. Здесь также проверяли, насколько быстро ребята умеют передвигаться и правильно ли надевают защитный костюм, который может защитить от отравляющих веществ и радиоактивной пыли. В программе – историческая викторина, где каждая новая минута отдаляла команду от заветного первого места. По итогам конкурса «золото» завоевали кадеты из шестой школы Тырныауза. Им вручили кубок, который ежегодно переходит от победителя к победителю, а также ведомственные грамоты.   https://t.me/vestikbr
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