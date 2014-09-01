В КБР завершился этап регистрации кандидатов на выборы в органы местного самоуправления





В республике завершился этап выдвижения и регистрации кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. 223 депутатских мандата распределят в Прохладненском районе. За них будут бороться около трехсот представителей партий и самовыдвиженцев. В целом по муниципалитету в дни выборов будет открыто 33 участка для голосования, количество избирателей – свыше 31 тысячи человек. При подготовке к выборам намерены в первую очередь работать с молодёжной аудиторией. Еще один немаловажный вопрос – взаимодействие избирательных участков с общественными организациями по обеспечению доступности и возможности голосования маломобильных категорий граждан.