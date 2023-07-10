В КБР завершились соревнования по пожарно-спасательному спорту

В них участвовали команды региональных управлений МЧС со всего Северного Кавказа. Профессиональные качества, ловкость и сноровку демонстрировали 130 человек – как мужчины, так и женщины.
Длился турнир четыре дня. Спасатели состязались в разных дисциплинах, среди которых – подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета, боевое развертывание.
По итогам третье место заняли сотрудники МЧС из Дагестана. На втором месте – их коллеги со Ставрополья. Ну а в лидеры вышли специалисты из Чеченской республики.
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