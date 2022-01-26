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В КБР завершились курсы по бегу и плаванию в рамках программы «Спорт – норма жизни»

В КБР завершились курсы по бегу и плаванию в рамках программы «Спорт – норма жизни»

26.01.2022 | 15:56
Научиться плавать, усовершенствовать технику бега… За такими результатами в спортивные группы записались больше 60-ти взрослых жителей республики. К занятиям приступили в октябре и развивали силу, выносливость и сноровку целых два месяца. Среди начинающих атлетов –рентгенолог Республиканской детской клинической больницы Екатерина Шипулина. Испытать оздоравливающий эффект жители смогли благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Занятия проходили в нальчикском парке и в одном из физкультурных комплексов столицы республики. Тренировались два-три раза в неделю. Тренировки под руководством профессиональных наставников проводили бесплатно. Организаторы рады, что благодаря общим усилиям еще несколько десятков людей стали приверженцами здорового образа жизни.
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