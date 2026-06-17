В КБР завершили съемки документального фильма «Влюбиться за один день: Нальчик»

В столице Кабардино-Балкарии завершили съемки документального фильма «Влюбиться за один день: Нальчик». Автор картины – журналист и режиссер-документалист Кристина Исаева, известная по проектам «Наследники Ногая» и «Легенды Табасарана».
Новый фильм рассказывает о городе через один день его жизни – от утренних пробежек в парках до вечерней подсветки обновленных пространств. В картине принял участие Глава республики Казбек Коков. Руководитель региона рассказал о развитии санаторно-курортного комплекса и перспективах туризма. Героями проекта стали горожане самых разных профессий – те, кто формирует повседневную жизнь Нальчика, а также гости курорта.
По словам режиссера, цель – не глянцевая открытка, а честный рассказ о том, как взаимодействуют туристы и местные жители, привычный уклад и большие стройки. Нальчик когда-то входил в число ведущих курортов страны, а сегодня открывает новые возможности, сохраняя традиции. Задача фильма – показать, что сюда можно не просто приехать на выходные, а вернуться жить, строить бизнес или вкладывать деньги. Премьеру запланировали на это лето.
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