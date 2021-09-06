В КБР завершили расследование гибели журналистки Наталии Мхоян





В Эльбрусском районе завершили расследование уголовного дела по факту смерти туристки. Напомню, в начале июля в ущелье Адыр-Су трагически погибла журналист со Ставрополья Наталья Мхоян. По версии следствия, женщина заехала на платформу подъемника, перед этим высадив пассажира. Сама же осталась в автомобиле. Механизм начал движение, хотя до старта следовало проверить, нет ли на платформе людей. В итоге машина с водителем покатилась вниз и упала с большой высоты.

«Уголовное дело было возбуждено по ст.238 УК РФ, это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Обвинение по уголовному делу было предъявлено арендатору подъемника, который в нарушение действующего российского законодательства не встал на учет, а также нарушал требования техники безопасности при его эксплуатации»,- прокомментировал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по КБР Мурат Багов. Теперь свой вердикт по факту гибели человека в Эльбрусском районе вынесет суд.