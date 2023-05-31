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1 июня в КБР заработает фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

1 июня в КБР заработает фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

31.05.2023 | 16:04
На площадке перед зданием регионального филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» – представители органов власти республики и муниципалитетов, общественники и участники СВО. Холл здания украсили рисунками детей. Авторы посвятили их героям современной России. Именно к тем, кто выполняет задачи по борьбе с неонацизмом, и обращается в первую очередь Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В филиале будут работать 25 социальных координаторов, которые прошли обучение. Среди них – Алан Хавпачев. Младший лейтенант. В прошлом году участвовал в СВО. За спасение боевых товарищей получил орден Мужества. Сейчас трудится в военном комиссариате республики. Социальный координатор будет закреплен за каждой семьей защитника Отечества. Специалисты фонда уже составили план, по которому станут работать и с самими участниками СВО. Филиал фонда «Защитники Отечества» расположен в Нальчике на ул.Кабардинской, 160. Площадь здания – тысяча квадратных метров. Здесь же разместят офисы регионального проекта «Дети Героев» и подразделения Комитета семей воинов Отечества. Вопросы, с решением которых помогут в филиале фонда, самые разные: выдача лекарств, реабилитация, психологическая помощь, санаторный отдых, юридическая поддержка. Здесь также окажут содействие с получением образования, организацией собственного бизнеса, трудоустройством. Сотрудники филиала будут работать по всей республике. А до начала осени обучение пройдут еще больше полусотни социальных координаторов.   https://t.me/vestikbr
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