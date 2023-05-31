1 июня в КБР заработает фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

На площадке перед зданием регионального филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» – представители органов власти республики и муниципалитетов, общественники и участники СВО. Холл здания украсили рисунками детей. Авторы посвятили их героям современной России. Именно к тем, кто выполняет задачи по борьбе с неонацизмом, и обращается в первую очередь Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
В филиале будут работать 25 социальных координаторов, которые прошли обучение. Среди них – Алан Хавпачев. Младший лейтенант. В прошлом году участвовал в СВО. За спасение боевых товарищей получил орден Мужества. Сейчас трудится в военном комиссариате республики.
Социальный координатор будет закреплен за каждой семьей защитника Отечества. Специалисты фонда уже составили план, по которому станут работать и с самими участниками СВО.
Филиал фонда «Защитники Отечества» расположен в Нальчике на ул.Кабардинской, 160. Площадь здания – тысяча квадратных метров. Здесь же разместят офисы регионального проекта «Дети Героев» и подразделения Комитета семей воинов Отечества.
Вопросы, с решением которых помогут в филиале фонда, самые разные: выдача лекарств, реабилитация, психологическая помощь, санаторный отдых, юридическая поддержка. Здесь также окажут содействие с получением образования, организацией собственного бизнеса, трудоустройством. Сотрудники филиала будут работать по всей республике. А до начала осени обучение пройдут еще больше полусотни социальных координаторов.
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