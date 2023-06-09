В КБР завершилась экспедиция на квадроциклах

Это часть краеведческого проекта «Наследие России».
Стартовали путешественники на курорте «Архыз», проехали ущелья Карачаево-Черкесии, а затем через Бечасынское плато спустились в Долину нарзанов. В Кабардино-Балкарии маршрут проложили от северных склонов Эльбруса к южным через урочища и перевалы. Перепад высоты порой достигал трех тысяч метров.
Собрались любители внедорожной езды из Москвы, Московской, Калужской и Тверской областей. Одним из организаторов выступил республиканский Молодежный клуб Русского географического общества «Альтаир». По итогам экспедиции участники получили дипломы от министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии.
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