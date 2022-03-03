В КБР завершено расследование уголовного дела по факту гибели туристов на Эльбрусе   

В Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела по факту гибели альпинистов на Эльбрусе 23 сентября прошлого года. Обвинение предъявили организатору восхождения и четырем гидам. Трагедия случилась во время восхождения, когда на горе сильно ухудшилась погода. Во время спуска от переохлаждения погибли пять альпинистов, 11 человек получили травмы и попали в больницу. Спустя несколько дней был задержан организатор восхождения – руководитель турфирмы «Эльбрус гайд» Денис Алимов. В релизе Следственного комитета говорится: «…он сознавал, что некоторые лица, привлеченные им в качестве проводников, не соответствуют квалификационным требованиям». Также не были приняты во внимание погодно-климатические условия, неблагоприятные для восхождения. При таких обстоятельствах проводники не смогли своевременно организовать эвакуацию альпинистов. По версии следствия, организатор восхождения с целью извлечения выгоды материального характера привлек к восхождению 20 граждан РФ, жителей разных регионов страны, а также 4 инструкторов-проводников, двое из которых не имели надлежащей квалификации и опыта по осуществлению восхождений. Западная вершина горы Эльбрус имеет категорию 1 Б, для осуществления данной процедуры необходимо было привлечь одного инструктора на трех человек, данное требование было проигнорировано организаторами восхождения. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.