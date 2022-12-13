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В КБР завершаются восстановительные работы на линиях электропередачи

В КБР завершаются восстановительные работы на линиях электропередачи

13.12.2022 | 22:35
В Залукокоаже в режиме “24 на 7” сотрудники коммунальных служб трудятся над тем, чтобы в домах жителей был свет. По данным энергетиков, на трех улицах городского поселения работы уже полностью завершены. От слоя льда в 10 сантиметров очищают провода и в Приречном. Здесь электроснабжение частично восстановили. В целом электричество подали во все населенные пункты Зольского района. На отдельных участках подключения по заявкам жителей продолжаются. На этих точках трудятся около трех десятков бригад энергетиков. Завтра свет должен появиться полностью во всем Зольском районе, сообщили в администрации муниципалитета. По данным филиала компании “Россети Северный Кавказ”, в Баксанском районе, где также наблюдались частичные отключения, электроснабжение уже восстановлено.   https://t.me/vestikbr
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