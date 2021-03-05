В КБР завершается чемпионат для молодых профессионалов

Сегодня в республике завершается чемпионат для молодых профессионалов. В этом году он юбилейный – пятый.

Конкурс уже назвали уникальной стартовой площадкой для будущих представителей рабочих профессий. Медики, строители, сварщики, повара, портные и многие другие… Кабардино-Балкария, к слову, предложила новую компетенцию – «Национальный мужской костюм». Для участия в чемпионате в колледжи направили средства, которые позволили обновить помещения и оборудование.

«Движение за это время сделало гигантский шаг, скачок. На сегодняшний день – это 25 компетенций, в том числе три демонстрационные и три юниорские, одна презентационная компетенция. 157 участников соревнуются, выявляют свои профессиональные навыки», — отметил, Анзор Езаов, министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

Сегодня оценочные комиссии подведут итоги и объявят победителей, которые представят республику на финальном этапе чемпионата.