В КБР зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом

Выздоровели 68 жителей республики. От последствий болезни восемь скончались. Госпитализировали 54 человека. В госпиталях сейчас находятся больше семисот пациентов. За жизнь 80 из них врачи борются в реанимациях. На амбулаторном лечении более 1800 жителей республики. Медики напоминают, что для эффективного снижения риска заражения и предотвращения тяжелого течения заболевания необходимо сформировать коллективный иммунитет. По статистике, число вакцинированных больных, переносящих Covid-19 в тяжелой форме, не превышает 1%.