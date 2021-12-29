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В КБР зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом

В КБР зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом

29.12.2021 | 15:57
Выздоровели 68 жителей республики. От последствий болезни восемь скончались. Госпитализировали 54 человека. В госпиталях сейчас находятся больше семисот пациентов. За жизнь 80 из них врачи борются в реанимациях. На амбулаторном лечении более 1800 жителей республики. Медики напоминают, что для эффективного снижения риска заражения и предотвращения тяжелого течения заболевания необходимо сформировать коллективный иммунитет. По статистике, число вакцинированных больных, переносящих Covid-19 в тяжелой форме, не превышает 1%.
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