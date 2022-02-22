home
Главная
>
Новости
>
В КБР заработало несколько амбулаторных центров диагностики и лечения коронавируса

В КБР заработало несколько амбулаторных центров диагностики и лечения коронавируса

22.02.2022 | 16:11
Температура, насморк, кашель и озноб… С такими симптомами к врачам обратилась Светлана Агоева. Этот амбулаторный центр диагностики и лечения коронавируса работает при первой горбольнице столицы республики. Нальчанке измерили давление, уровень кислорода в крови и, конечно, температуру. Сатурация в норме, отдышки нет. После консультации терапевта пациента направляют на экспресс-тест. Он дает результат в считанные минуты. Здесь же берут мазок, который затем отправляют на исследование в лабораторию. В целом амбулаторный центр принимает до 30 человек в день. Пациентов, которым показано более серьезное лечение, сразу направляют в стационар. С начала года в это лечебное учреждение обратилось около тысячи жителей республики. Амбулаторный центр работает ежедневно с восьми утра до восьми вечера. Желающим прийти на консультацию нужно взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных