В КБР заработало несколько амбулаторных центров диагностики и лечения коронавируса

Температура, насморк, кашель и озноб… С такими симптомами к врачам обратилась Светлана Агоева. Этот амбулаторный центр диагностики и лечения коронавируса работает при первой горбольнице столицы республики. Нальчанке измерили давление, уровень кислорода в крови и, конечно, температуру. Сатурация в норме, отдышки нет. После консультации терапевта пациента направляют на экспресс-тест. Он дает результат в считанные минуты. Здесь же берут мазок, который затем отправляют на исследование в лабораторию. В целом амбулаторный центр принимает до 30 человек в день. Пациентов, которым показано более серьезное лечение, сразу направляют в стационар. С начала года в это лечебное учреждение обратилось около тысячи жителей республики. Амбулаторный центр работает ежедневно с восьми утра до восьми вечера. Желающим прийти на консультацию нужно взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.