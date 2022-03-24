В КБР заработала комиссия по координации и контролю за реализацией капитального ремонта школ

Сегодня состоялось первое заседание комиссии по координации и контролю реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций, созданная по поручению Главы КБР Казбека Кокова. Заседание прошло под председательством вице-премьера Правительства КБР Марата Хубиева, возглавляющего комиссию, представители министерств, главы городских округов и муниципальных районов. Между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Министерством просвещения России заключено соглашение, в рамках которого определены 50 объектов капитального ремонта, 10 из них - объекты с двухлетним сроком ремонтных работ. «Комиссия будет применять различные формы работы, в том числе и выездные с оценкой процесса на местах. На комиссию необходимо выносить вопросы, которые будут возникать в ходе реализации программы, для того чтобы мы могли оперативно принимать решения», - сказал Марат Хубиев, открывая заседание комиссии. По информации министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзора Езаова, всего в капитальном ремонте нуждаются 75 зданий общеобразовательных организаций республики. Он также представил комплекс мер по реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Кабардино-Балкарской Республики» в 2022 году. В рамках государственной программы «Развитие образования» были отобраны 50 зданий для проведения ремонтных работ, которые будут осуществлены до конца 2023 года. В текущем году капитальный ремонт начнется на 29 объектах. На указанные цели из федерального бюджета предусмотрено 2,3 миллиарда рублей, куда входят и расходы на оснащение средствами обучения и воспитания. В обсуждении дизайнерских решений в рамках подготовки капитального ремонта примут участие обучающихся, их родители и педагоги. Кроме того, школы оснастят всем необходимым в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности. В республиканском бюджете по поручению Главы республики на этот год предусмотрено более 14 миллионов рублей на обновление 100 процентов учебников. На заседании была утверждена «дорожная карта» по реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году». Ремонтные работы уже начались в 42-й школе и гимназии №6 г. Прохладного, а в первом лицее и третьей школе им. Т.К. Мальбахова в г. Тереке подрядные организации приступят к ремонту уже 25 апреля. Заключение контрактов по остальным 20 объектам планируется в период с 28 марта по 8 апреля. «Депутатский корпус муниципалитетов также будет закреплен по ремонтируемым объектам. Задача Главой республики поставлена, будем ее решать», - резюмировал Марат Хубиев в завершение.