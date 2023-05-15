В КБР заработала “горячая линия” по вопросам профилактики клещевого энцефалита

Консультировать граждан начали и сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора.
В Кабардино-Балкарии пиковый период активности этих кровососущих приходится на май-июнь. Обитают они преимущественно в траве и кустарниках. В республике с клещами борются организованно и массово: в определенных местах распыляют специальные препараты.
С марта обрабатывают парки и скверы, а также территории возле больниц, школ и детских садов. На горячей линии специалисты подскажут, как действовать, если клещ все-таки укусил, каковы симптомы болезни и где сделать прививку от энцефалита. Позвонить можно по телефонам, которые вы сейчас видите на экране.
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