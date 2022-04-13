В КБР заработал новый информационный ресурс «Объясняем. Кабардино-Балкария»

Новые информационные ресурсы под общим названием «Объясняем. Кабардино-Балкария» создали на базе Центра управления регионом. Сотрудники ЦУР ежедневно проводят мониторинг социальных сетей и отслеживают темы, которые наиболее значимы для жителей республики. Потому публикуемый контент – самый актуальный и востребованный. В пабликах «Объясняем. Кабардино-Балкария» также освещают работу различных производств, в том числе тех, которые действуют по программе импортозамещения. О востребованности новых интернет-ресурсов говорит и статистика. У групп «Объясняем. Кабардино-Балкария» в соцсетях уже 10 тысяч подписчиков. Одна из основных задач проекта – противодействовать распространению фейковой информации. Потому все публикуемые данные проходят тщательную проверку в официальных ведомствах.