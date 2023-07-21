home
Главная
>
Новости
>
В КБР заработает всероссийский проект «Навигаторы детства»

В КБР заработает всероссийский проект «Навигаторы детства»

21.07.2023 | 16:14
Первую установочную сессию провели в Нальчике. «Навигаторы детства» - проект, который призван создать резерв специалистов, отвечающих за воспитательную работу в школах и колледжах. Запустили его два года назад. В нынешнем включаются 40 регионов, в том числе Кабардино-Балкария. Предполагается, что в учебных заведениях появятся советники директоров по воспитательной работе и по взаимодействию с детскими объединениями. У них будут координаторы на уровне муниципалитетов, которые окажут организационную и методическую помощь. На уровне субъектов создаются ресурсные центры. На встрече собрались муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства». Они обсудили план действий. В образовательных учреждениях новые специалисты должны заработать с сентября.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных