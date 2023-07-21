В КБР заработает всероссийский проект «Навигаторы детства»

Первую установочную сессию провели в Нальчике.
«Навигаторы детства» - проект, который призван создать резерв специалистов, отвечающих за воспитательную работу в школах и колледжах. Запустили его два года назад. В нынешнем включаются 40 регионов, в том числе Кабардино-Балкария.
Предполагается, что в учебных заведениях появятся советники директоров по воспитательной работе и по взаимодействию с детскими объединениями. У них будут координаторы на уровне муниципалитетов, которые окажут организационную и методическую помощь. На уровне субъектов создаются ресурсные центры.
На встрече собрались муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства». Они обсудили план действий. В образовательных учреждениях новые специалисты должны заработать с сентября.
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