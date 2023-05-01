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В КБР заработает специальный информационный ресурс для помощи тяжелобольным детям

В КБР заработает специальный информационный ресурс для помощи тяжелобольным детям

01.05.2023 | 18:38
Новшество мая: выдавать пенсии наличными на дому или в кассе теперь будет только «Почта России». Раньше в этом участвовали и альтернативные частные компании. Ожидается, что «Почта России» сможет гарантировать доставку с учетом опыта сотрудников и наличия инфраструктуры в каждом, даже небольшом населенном пункте. Таким образом, нововведение позволит сделать выдачу пенсий на территории страны бесперебойной. Родственникам участников СВО станет проще получить социальные выплаты. Соответствующие изменения в закон вступили в силу сегодня. Согласно им, если полгода неизвестно, где находится военнослужащий, то суд может признать его безвестно отсутствующим, и тогда вступят в силу положения о социальных гарантиях для семьи бойца. В мае заработает специальный информационный ресурс для помощи тяжелобольным детям. Там станут публиковать данные об остатках лекарств, медицинских изделий, технических средств реабилитации и об их перераспределении между организациями-получателями. Для детей с редкими заболеваниями ресурс будет содержать сведения о сроках поставки препаратов и медизделий. С середины мая начнется эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Под него попадут обычная и минеральная вода в бутылках, квас, морс, компот и соки. Благодаря этому должен уменьшиться контрафакт. Рассчитывают и на увеличение налоговых платежей. Эксперимент продлится до начала февраля следующего года. Производители, импортеры и продавцы безалкогольной продукции смогут участвовать в нем добровольно.   https://t.me/vestikbr
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