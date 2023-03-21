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В КБР запустят новый проект «Мы – граждане России»

В КБР запустят новый проект «Мы – граждане России»

21.03.2023 | 17:49
Суть его в том, что для подростков, которые впервые получат паспорта, устроят особо торжественную церемонию. Впервые она состоится 28 марта, а затем выдачу можно приурочить к государственным праздникам и важным историческим датам, считают авторы инициативы. Церемония будет включать в себя поздравление от должностного лица, например, мэра города или главы района. Также в программе – произнесение клятвы на верность России, поднятие флага и исполнение гимна. В подарок подростки получат брошюры с текстом Конституции, нагрудные значки и открытки от президента. Также их ждут обложки для паспортов в цветах «Движения первых».   https://t.me/vestikbr
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