В КБР запустят новую программу по переселению людей из аварийного жилья

В республике запустят новую программу по переселению людей из аварийного жилья. В расчет возьмут дома и квартиры, которые признали непригодными до первого января 2021-го, сообщили в Минстрое. В программу попадут почти два десятка многоэтажек в Нальчике, Нарткале и Солдатской. Сейчас в них живут больше 1800 человек. Реализация замысла рассчитана на три года – с 22-го по 24-й. По большей части нуждающимся предоставят новые дома, частично – квартиры, купленные на вторичном рынке. Программу расселения из аварийных строений, рассчитанную до 23-го года, в Кабардино-Балкарии завершили досрочно. Удалось предоставить квадратные метры 1020-ти нуждающимся. Каждая семья получила жилище «под ключ» - с техникой и ремонтом. Это обязательное условие.