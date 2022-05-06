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В КБР запустят новую программу по переселению людей из аварийного жилья

В КБР запустят новую программу по переселению людей из аварийного жилья

06.05.2022 | 16:27
В республике запустят новую программу по переселению людей из аварийного жилья. В расчет возьмут дома и квартиры, которые признали непригодными до первого января 2021-го, сообщили в Минстрое. В программу попадут почти два десятка многоэтажек в Нальчике, Нарткале и Солдатской. Сейчас в них живут больше 1800 человек. Реализация замысла рассчитана на три года – с 22-го по 24-й. По большей части нуждающимся предоставят новые дома, частично – квартиры, купленные на вторичном рынке. Программу расселения из аварийных строений, рассчитанную до 23-го года, в Кабардино-Балкарии завершили досрочно. Удалось предоставить квадратные метры 1020-ти нуждающимся. Каждая семья получила жилище «под ключ» - с техникой и ремонтом. Это обязательное условие.
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