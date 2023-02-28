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В КБР запустили проект по повышению мотивации к обучению у детей с низкой познавательной активностью

В КБР запустили проект по повышению мотивации к обучению у детей с низкой познавательной активностью

28.02.2023 | 16:17
Педагог Центра социальной адаптации “Феномен” Залина Мамиева решила рассказать коллегам, зачем нужен “Седьмой кадр”. Это проект по созданию анимационных студий, поддержанный Фондом президентских грантов. Инициаторы имеют уже определенный опыт в этой сфере. По замыслу авторов идеи, “Седьмой кадр” станет Школой мотивации и успеха и будет способствовать всестороннему развитию учеников средних классов. Учитель начальных классов Юза Хажирокова рассказала, что в прошлом учебном году участники проекта диагностировали школьников 6-8 классов – определяли их отношение к учебе. Опросили две с половиной сотни ребят. Выяснилось, что восемь процентов нуждаются в серьезной дополнительной мотивации. Проект “Седьмой кадр” может в этом помочь, уверены авторы. В создании мультфильмов собираются использовать элементы традиционной культуры народов, живущих в республике. Ближайшая задача – создать методическую и организационную основу для работы мультипликационных студий. Их намерены создать по республике при школах и центрах дополнительного образования. В работе предлагают использовать станки для прикладной и пластилиновой анимации, которые приобрели по программе “Успех каждого ребенка”.   https://t.me/vestikbr
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