В КБР запустили проект по повышению мотивации к обучению у детей с низкой познавательной активностью

Педагог Центра социальной адаптации “Феномен” Залина Мамиева решила рассказать коллегам, зачем нужен “Седьмой кадр”. Это проект по созданию анимационных студий, поддержанный Фондом президентских грантов. Инициаторы имеют уже определенный опыт в этой сфере.
По замыслу авторов идеи, “Седьмой кадр” станет Школой мотивации и успеха и будет способствовать всестороннему развитию учеников средних классов.
Учитель начальных классов Юза Хажирокова рассказала, что в прошлом учебном году участники проекта диагностировали школьников 6-8 классов – определяли их отношение к учебе. Опросили две с половиной сотни ребят. Выяснилось, что восемь процентов нуждаются в серьезной дополнительной мотивации. Проект “Седьмой кадр” может в этом помочь, уверены авторы. В создании мультфильмов собираются использовать элементы традиционной культуры народов, живущих в республике.
Ближайшая задача – создать методическую и организационную основу для работы мультипликационных студий. Их намерены создать по республике при школах и центрах дополнительного образования. В работе предлагают использовать станки для прикладной и пластилиновой анимации, которые приобрели по программе “Успех каждого ребенка”.
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