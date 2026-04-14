В КБР запустили непрерывный мониторинг паводковой обстановки

В Кабардино-Балкарии приступили к непрерывному мониторингу обстановки, связанной с паводками. Как правило, весенне-летнее половодье на реках продолжается с апреля по сентябрь. В этот период в основном они наполняются водами, образующимися от таяния зимних запасов снега и ледников, а также дождевых осадков.
По информации регионального МЧС, на сегодняшний день в Кабардино-Балкарии функционируют 11 стационарных гидропостов, которые круглосуточно дежурят и анализируют обстановку. По данным Гидрометцентра КБР, уровень рек в настоящий момент находится в пределах нормы и неблагоприятных отметок не достигает.
При этом, наиболее опасный период еще впереди. Ситуация напрямую зависит от погодных условий. При пасмурной погоде снеготаяние в горах будет медленным и уровень воды резко не повысится, а если же начнется быстрое потепление и ледники станут интенсивно таять, возможно и резкое повышение уровня воды на этих объектах.
По данным МЧС, в зону возможного затопления в республике попадают 59 населенных пунктов в 10-ти муниципальных образованиях. В рамках мониторинга опасных явлений на территории региона и прогнозирования возможной паводковой обстановки во всех городах и районах созданы и утверждены комплексные планы противопаводковых мероприятий. Администрациям муниципалитетов рекомендовано провести плановые работы по расчистке подмостовых пространств для улучшения пропускной способности.
