В КБР запустили непрерывный мониторинг паводковой обстановки

В КБР запустили непрерывный мониторинг паводковой обстановки

14.04.2026 | 13:10
В Кабардино-Балкарии приступили к непрерывному мониторингу обстановки, связанной с паводками. Как правило, весенне-летнее половодье на реках продолжается с апреля по сентябрь. В этот период в основном они наполняются водами, образующимися от таяния зимних запасов снега и ледников, а также дождевых осадков. По информации регионального МЧС, на сегодняшний день в Кабардино-Балкарии функционируют 11 стационарных гидропостов, которые круглосуточно дежурят и анализируют обстановку. По данным Гидрометцентра КБР, уровень рек в настоящий момент находится в пределах нормы и неблагоприятных отметок не достигает. При этом, наиболее опасный период еще впереди. Ситуация напрямую зависит от погодных условий. При пасмурной погоде снеготаяние в горах будет медленным и уровень воды резко не повысится, а если же начнется быстрое потепление и ледники станут интенсивно таять, возможно и резкое повышение уровня воды на этих объектах. По данным МЧС, в зону возможного затопления в республике попадают 59 населенных пунктов в 10-ти муниципальных образованиях. В рамках мониторинга опасных явлений на территории региона и прогнозирования возможной паводковой обстановки во всех городах и районах созданы и утверждены комплексные планы противопаводковых мероприятий. Администрациям муниципалитетов рекомендовано провести плановые работы по расчистке подмостовых пространств для улучшения пропускной способности.   https://t.me/vestikbr
