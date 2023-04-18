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В КБР запустили героико-патриотическую эстафету

В КБР запустили героико-патриотическую эстафету

18.04.2023 | 15:37
«Героико-патриотическая эстафета памяти – наше общее стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться и о ком помнить, отмечают организаторы акции. Об этом и напомнили сегодня собравшимся на площади перед памятником погибшим в годы Великой Отечественной войны в районном центре Нарткала. Мероприятие, проходящее в преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стартовала на этот раз в Урванском районе,а не в столице республики, как обычно. В акции памяти приняли участие представители местных властей, общественных организаций, учащиеся нарткалинских школ, жители города, а также гости из соседних районов. До митинга у мемориала славы волонтеры молодежного движения вместе с представителями старшего поколения и юнармейцами прошли по главной улице Нарткалы, пронеся семидесятиметровое шелковое полотнище – символ бесконечной гордости и признательности ветеранам, добывшим победу. Дойдя до Вечного огня они в торжественной обстановке передали «Эстафету Памяти» представителям Лескенского района. Напомним, что в дни проведения героико-патриотической акции миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира по доброй воле прикрепляют к одежде Георгиевскую ленточку – символ военной славы, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, выражая всенародную гордость за Великую Победу. С годами Георгиевская лента стала атрибутом торжественных мероприятий на всех уровнях, традиционных встреч с ветеранами в школах, праздничных гуляний, символом памяти и Великой победы. До 9 мая эстафетная лента пройдет по всей республике, а в День Победы ее встретят в Нальчике.   https://t.me/vestikbr
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