В КБР запретили использовать беспилотные летательные аппараты

А жителей региона обязали регистрировать свои дроны взлетной массой от 150 граммов до 30 килограммов… Запрет действует для всех коптеров, за исключением тех, которые используют в порядке, установленном законом.
В связи с этим в республике усилят контроль за соблюдением действующих правил со стороны региональных и федеральных госорганов, органов местного самоуправления, а также предприятий, которые выполняют оборонный заказ.
В отношении физических и юридических лиц, нарушающих порядок, примут меры административного воздействия, говорится в сообщении Оперштаба.
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