В КБР заложили виноградники на площади 26 гектаров

26 гектаров - на такой площади в прошлом году в Кабардино-Балкарии заложили виноградники по суперинтенсивной технологии. Она предполагает размещение на одном гектаре трех тысяч саженцев.
В региональном Минсельхозе констатируют, что площадь виноградников в республике последние 10 лет сохраняется примерно на одном уровне – больше тысячи гектаров. При этом плантации обновляют, в том числе раскорчевывают старые и создают новые. В Кабардино-Балкарии в основном возделывают технические сорта, из которых затем изготавливают вино.
Каждый год валовой сбор – в среднем 20 тысяч тонн. Урожай частично перерабатывают местные предприятия, остальное отправляют за пределы региона. Виноградники в республике продолжат создавать, заверили в Минсельхозе, тем более что отрасль субсидируют: в 22-м на ее развитие направили 20 миллионов рублей.
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