В КБР заложили 1250 га новых садов и ягодных плантаций

1250 гектаров – на такой площади в этом году в Кабардино-Балкарии заложили новые сады и ягодные плантации, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Насаждения – интенсивного и суперинтенсивного типа. Большую часть занимают яблоки, а также сливы и груши. Из ягод в республике в основном выращивают клубнику, малину, смородину, крыжовник и голубику.
По закладке новых плантаций плодов и ягод КБР – в лидерах среди регионов России. Местные аграрии не только полностью обеспечивают наш регион такого вида продукцией, но и поставляют ее за пределы Кабардино-Балкарии.
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