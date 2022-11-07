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В КБР заложили 1250 га новых садов и ягодных плантаций

В КБР заложили 1250 га новых садов и ягодных плантаций

07.11.2022 | 16:07
1250 гектаров – на такой площади в этом году в Кабардино-Балкарии заложили новые сады и ягодные плантации, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Насаждения – интенсивного и суперинтенсивного типа. Большую часть занимают яблоки, а также сливы и груши. Из ягод в республике в основном выращивают клубнику, малину, смородину, крыжовник и голубику. По закладке новых плантаций плодов и ягод КБР – в лидерах среди регионов России. Местные аграрии не только полностью обеспечивают наш регион такого вида продукцией, но и поставляют ее за пределы Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr  
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