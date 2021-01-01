В КБР закрываются два ковидных госпиталя





В республике закрывают два госпиталя особо опасных инфекций. Такое решение приняли из-за стойкого снижения числа больных коронавирусом, сообщает региональный Минздрав.

Прием пациентов прекращают госпитали на базе второй горбольницы Нальчика и РДКБ. Сейчас в них лечатся 211 человек. Когда они выздоровеют, лечебные учреждения возвратятся к работе в штатном режиме.

Закрытие сразу двух госпиталей особо опасных инфекций – главная тема пресс-конференции, которая проходит сегодня в Минздраве Кабардино-Балкарии.

По обновленным данным регионального оперштаба, за сутки зарегистрировано 89 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 78 человек. За все время количество заболевших в республике – больше 18400. Окончательно справились с недугом свыше 17200 граждан. От последствий ковида скончались еще двое: житель Майского 1933-го года рождения и нальчанин 1936-го года. Общее число умерших на сегодня – 320. В госпиталях сейчас лечатся 1042 пациента, из них 85 человек – в реанимациях. За сутки в республике провели свыше полутора тысяч тестов.