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В КБР заготовили 310 млн банок плодоовощных консервов в 2021 году

В КБР заготовили 310 млн банок плодоовощных консервов в 2021 году

04.02.2022 | 18:17
Кабардино-Балкария удерживает лидерство по производству плодоовощных консервов среди субъектов СКФО, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. Консервными заводами Кабардино-Балкарии, по данным Северо-Кавказстата, в 2021 году произведено 310 миллионов условных банок плодоовощных консервов, что превышает показатели 2020 года на 2%. Традиционно в республике перерабатывается зеленый горошек, томаты, огурцы, перец болгарский, кукуруза сахарная.   Больше всего предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности республики в истекшем году произведено томатной пасты – 43% от общего объема произведенной консервной продукции. На горошек зеленый консервированный приходится порядка 19%, на огурцы консервированные – 17% от всех произведенных в Кабардино-Балкарии в 2021 году плодоовощных консервов. Кабардино-Балкария продолжает удерживать лидирующую позицию по производству плодоовощных консервов среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа.      
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