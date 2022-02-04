В КБР заготовили 310 млн банок плодоовощных консервов в 2021 году

Кабардино-Балкария удерживает лидерство по производству плодоовощных консервов среди субъектов СКФО, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. Консервными заводами Кабардино-Балкарии, по данным Северо-Кавказстата, в 2021 году произведено 310 миллионов условных банок плодоовощных консервов, что превышает показатели 2020 года на 2%. Традиционно в республике перерабатывается зеленый горошек, томаты, огурцы, перец болгарский, кукуруза сахарная.Больше всего предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности республики в истекшем году произведено томатной пасты – 43% от общего объема произведенной консервной продукции. На горошек зеленый консервированный приходится порядка 19%, на огурцы консервированные – 17% от всех произведенных в Кабардино-Балкарии в 2021 году плодоовощных консервов. Кабардино-Балкария продолжает удерживать лидирующую позицию по производству плодоовощных консервов среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа.