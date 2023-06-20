В КБР зафиксировано рекордное количество стобалльников

Саида Мисирова в стенах 32-й школы – уже в качестве выпускницы. Проведя здесь почти 10 лет, она получила не только грамоты и медали за хорошую учебу, но и максимальный результат единого госэкзамена по химии.
Ренат Хаджиев из 14-й гимназии также набрал сто баллов, причем дважды. В прошлом году досрочно сдал математику и получил наилучший результат. А в этом – русский язык. Достижениями юноши гордятся все, кто с ним знаком.
В этом году в Кабардино-Балкарии – рекордное количество стобалльников по химии: пять человек заработали по этому предмету высшие оценки. Еще трое – по русскому и один – по математике. В вузах за стобалльниками всегда идет настоящая охота. Во многих учебных заведениях приглашают таких выпускников в приоритетном порядке. Саида Мисирова решила остаться дома и учиться в КБГУ, а Ренат Хаджиев пока окончательно не определился.
Данные по количеству стобалльников в Кабардино-Балкарии пока предварительные. Результатов большинства экзаменов еще нет. В педагогическом сообществе рассчитывают, что количество тех, кто получит максимальный результат, увеличится в разы.
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