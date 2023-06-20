home
Главная
>
Новости
>
В КБР зафиксировано рекордное количество стобалльников

В КБР зафиксировано рекордное количество стобалльников

20.06.2023 | 15:44
Саида Мисирова в стенах 32-й школы – уже в качестве выпускницы. Проведя здесь почти 10 лет, она получила не только грамоты и медали за хорошую учебу, но и максимальный результат единого госэкзамена по химии. Ренат Хаджиев из 14-й гимназии также набрал сто баллов, причем дважды. В прошлом году досрочно сдал математику и получил наилучший результат. А в этом – русский язык. Достижениями юноши гордятся все, кто с ним знаком. В этом году в Кабардино-Балкарии –  рекордное количество стобалльников по химии: пять человек заработали по этому предмету высшие оценки. Еще трое – по русскому и один – по математике. В вузах за стобалльниками всегда идет настоящая охота. Во многих учебных заведениях приглашают таких выпускников в приоритетном порядке. Саида Мисирова решила остаться дома и учиться в КБГУ, а Ренат Хаджиев пока окончательно не определился. Данные по количеству стобалльников в Кабардино-Балкарии пока предварительные. Результатов большинства экзаменов еще нет. В педагогическом сообществе рассчитывают, что количество тех, кто получит максимальный результат, увеличится в разы. https://t.me/vestikbr  
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных