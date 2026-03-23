В КБР зафиксирован рост урожая капусты по итогам прошлого года

В прошлом году земледельцы Кабардино-Балкарии собрали большой урожай капусты и превысили показатели предыдущего года.
Благодаря грамотной агротехнике и хорошей земле валовый сбор позволяет закрыть внутренние потребности республики, а также отправлять белокочанную в другие регионы страны. Капуста разных сортов и сроков созревания растет во всех районах республики, но всё же основными производителями является Майский - порядка 12 тыс. тонн, Прохладненский чуть больше 11, на долю Элбрусского района приходится около 7 тыс. тонн, а в Черекском вырастили почти шесть.
Суммарно на все эти районы приходится свыше 75% всего валового сбора капусты. Сельскохозяйственную культуру преимущественно выращивает население республики, это около 31-ой тысячи тонн капусты, что составляет 65% всего урожая указанной культуры.
