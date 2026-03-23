Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР зафиксирован рост урожая капусты по итогам прошлого года

23.03.2026 | 14:00
В прошлом году земледельцы Кабардино-Балкарии собрали большой урожай капусты и превысили показатели предыдущего года. Благодаря грамотной агротехнике и хорошей земле валовый сбор позволяет закрыть внутренние потребности республики, а также отправлять белокочанную в другие регионы страны. Капуста разных сортов и сроков созревания растет во всех районах республики, но всё же основными производителями является Майский - порядка 12 тыс. тонн, Прохладненский чуть больше 11, на долю Элбрусского района приходится около 7 тыс. тонн, а в Черекском вырастили почти шесть. Суммарно на все эти районы приходится свыше 75% всего валового сбора капусты. Сельскохозяйственную культуру преимущественно выращивает население республики, это около 31-ой тысячи тонн капусты, что составляет 65% всего урожая указанной культуры.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных