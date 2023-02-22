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В КБР задержаны участники преступной группы, причастные к торговле людьми

В КБР задержаны участники преступной группы, причастные к торговле людьми

22.02.2023 | 19:54
Занимались торговлей людьми… Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали участников преступной организации, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. Группа из 5 человек. По предварительным данным, с 10 по 19 годы подозреваемые останавливали на территории республики женщин и склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств. А там уже заставляли заниматься проституцией. Уголовные дела возбудил Следственный комитет России по КБР. Максимальное наказание за такие преступления, – лишение свободы сроком до 15 лет.   https://t.me/vestikbr  
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