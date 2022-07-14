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В КБР задержан пособник международной террористической организации

В КБР задержан пособник международной террористической организации

14.07.2022 | 18:24
Сотрудники ФСБ на территории Кабардино-Балкарии, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержали пять пособников международной террористической организации “Хайят Тахрир аш-Шам”, запрещенной в России и в настоящее время действующей на территории Сирии. Как сегодня сообщили в Центре общественных связей ФСБ, по указанию эмиссаров организации задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть. Через нее они собирали и переводили деньги на счета и банковские карты третьих лиц. Полученные под видом благотворительности средства направлялись за границу на нужды боевиков. Обнаружены и изъяты доказательства, подтверждающие противоправную деятельность пособников террористов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
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