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В КБР задержаны подозреваемые в сбыте наркотических средств

В КБР задержаны подозреваемые в сбыте наркотических средств

09.08.2022 | 14:24
Сотрудники УНК МВД по Кабардино-Балкарской Республике при поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Нальчике на ул. Королева в момент осуществления тайниковой закладки задержали 21 и 22-летних нальчан, а также 25-летнюю ранее судимую жительницу г.Баксан. Как сообщает пресс-служба МВД пор КБР, при личном досмотре у задержанных изъято 39 полимерных свертка, обмотанных изолентой с порошкообразным веществом белого цвета. Они пояснили, что в свертках находится наркотическое вещество, которое намеревались сбыть путем осуществления тайниковых закладок на территории республики. Подозреваемые также указали на места трех сделанных ими ранее закладок, в которых обнаружены полимерные свертки с аналогичным веществом. Согласно заключению экспертов в 42 изъятых свертках находится наркотическое средство "героин" общей массой 16,7 граммов. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
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