home
Главная
>
Новости
>
В КБР задержаны курьеры, работавшие на телефонных мошенников

В КБР задержаны курьеры, работавшие на телефонных мошенников

02.11.2022 | 15:34
Полицейские задержали в Нальчике курьеров, которые работали на телефонных мошенников. Подробности сообщили в республиканском МВД. Жертвами аферистов стали две пожилые жительницы столицы республики. Одной из них 84 года. Она рассказала правоохранителям, что ей позвонила якобы ее дочь и сообщила, что попала в беду. Чтобы исправить ситуацию, нужны сто тысяч рублей. Женщина передала деньги курьеру и только потом выяснила, что с настоящей дочерью все в порядке… В результате розысков полицейские задержали двух молодых людей, жителей Кубани, – тех самых, которые и забирали наличные. Один из них был ранее судим. Возбуждено уголовное дело, обоих задержанных заключили под стражу… Полицейские настоятельно советуют: если вам поступил подобный звонок, прервите разговор и сами перезвоните близкому человеку, чтобы выяснить, все ли у него в порядке. О попытке совершить мошенничество нужно обязательно сообщить правоохранителям.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных