В КБР задержаны курьеры, работавшие на телефонных мошенников

Полицейские задержали в Нальчике курьеров, которые работали на телефонных мошенников. Подробности сообщили в республиканском МВД.
Жертвами аферистов стали две пожилые жительницы столицы республики. Одной из них 84 года. Она рассказала правоохранителям, что ей позвонила якобы ее дочь и сообщила, что попала в беду. Чтобы исправить ситуацию, нужны сто тысяч рублей. Женщина передала деньги курьеру и только потом выяснила, что с настоящей дочерью все в порядке…
В результате розысков полицейские задержали двух молодых людей, жителей Кубани, – тех самых, которые и забирали наличные. Один из них был ранее судим.
Возбуждено уголовное дело, обоих задержанных заключили под стражу… Полицейские настоятельно советуют: если вам поступил подобный звонок, прервите разговор и сами перезвоните близкому человеку, чтобы выяснить, все ли у него в порядке. О попытке совершить мошенничество нужно обязательно сообщить правоохранителям.
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