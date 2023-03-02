В КБР задержан сотрудник правоохранительных органов, причастный к незаконному обороту наркотиков

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность сотрудника правоохранительных органов по Эльбрусскому району, причастного к незаконному обороту наркотиков.
Следственным отделом по г.о. Нальчик СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 и ч. 3 ст. 234 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанных преступлений, – лишение свободы на срок до 8 лет.
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