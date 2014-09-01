В КБР задержан предполагаемый виновник ДТП с маршруткой





Предполагаемого виновника аварии, которая произошла 17 августа вблизи Исламея, арестовали на два месяца, сообщает прокуратура республики. Это житель Кабардино-Балкарии, водитель автомобиля «Тойота Камри». На федеральной трассе «Прохладный — Эльбрус» в месте проведения дорожных работ столкнулись три машины. Иномарка врезалась в ехавшую впереди пассажирскую «Газель», которая в результате столкнулась с автогрейдером. Погибли три человека, в больницы доставили около десяти. Водитель «Газели» все еще остается в реанимации. По словам врачей, его состояние стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. По факту аварии возбуждено уголовное дело.