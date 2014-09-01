В КБР задержан наркодилер, представлявшийся сотрудником силовых структур





Полицейские задержали 36-летнего жителя Ингушетии, ранее судимого, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Произошло все в Зольском районе на федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка». Злоумышленник предъявил поддельное служебное удостоверение. По данным пресс-службы Главного управления МВД России по СКФО, это должно было помочь ему беспрепятственно провезти наркотики. Однако мужчина уже находился в разработке правоохранителей. Операцию спланировали, и в результате подозреваемого задержали. Он попытался скрыть следы и проглотить сверток, в котором находился белый порошок. Это не удалось. Такое же вещество обнаружили и при досмотре автомобиля злоумышленника.