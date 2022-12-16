В КБР задержан мужчина, перевозивший крупную партию героина

Крупную партию героина обнаружили в Кабардино-Балкарии на федеральном посту “Урух”. Задержан мужчина, который перевозил наркотик.
Полицейские остановили машину, которая вызвала подозрение. В ней находился 23-летний житель Ингушетии, ранее судимый за кражу. Обнаружить запрещённое вещество помогла служебная собака.
В салоне автомобиля наркотика не было. Однако собака своим поведением показала, что не все в порядке. Когда мужчину досмотрели, обнаружили сверток с белым порошком. После экспертизы выяснилось, что это героин весом 98 граммов.
Молодой человек сообщил, что вез сверток из Ставрополя в Назрань, чтобы сделать там тайниковые закладки. В отношении жителя Ингушетии возбудили уголовное дело. Если его вина будет доказана, злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.
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