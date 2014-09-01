В КБР задержан мужчина, ездивший без водительских прав и с подложными номерами

Житель Лескенского района прославился, попав в объективы камер фото- и видеорегистрации. За такую езду ему грозит серьезный штраф. Ролик, набравший больше 30 тысяч просмотров, опубликовали на официальной странице республиканской автоинспекции в одной из социальных сетей. Это тот редкий случай, когда сотрудники ГИБДД не удержались и «ответили» злостному нарушителю. Подбор фотографий и креативный звукоряд – это реакция на неприличный жест, который показал в камеру видеонаблюдения 31-летний житель Второго Лескена. Его, конечно, задержали. Задержанный водитель на протяжении последних лет управлял несколькими автомобилями, в том числе автомобилем БМВ с подложными государственными регистрационными знаками, на которой и был задержан. За последние годы водитель допустил ряд грубых нарушений, 5 раз привлекался за управление транспортом, не имея водительского удостоверения, привлекался за управление без документов, в состоянии опьянения, с тонированными стеклами. Машина-нарушитель, находится на штрафстоянке ГИБДД. Его владелец должен будет заплатить все штрафы в двойном размере. Мужчину могут даже арестовать и запретить ему покидать пределы страны.