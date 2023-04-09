В КБР задержан местный житель, причастный к незаконному обороту оружия

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность ранее неоднократно судимого 37-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту оружия и боеприпасов. В домовладении указанного лица обнаружены и изъяты два пистолета и 16 патронов к ним, а также граната. Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанных преступлений, – лишение свободы на срок до 8 лет.