В КБР задержали подозреваемых в перевозке нелегального алкоголя

Сотрудники ГИБДД получили информацию, что по трассе «Кавказ» в сторону Баксана движется грузовая «Газель», предположительно, с подложными номерами. Полицейские поехали следом, однако водитель решил оторваться от преследователей, в результате – столкнулся с патрульным экипажем.
За рулем оказался 30-летний местный житель, ранее судимый, которого задержали. А в кузове лежало больше трех тысяч бутылок c этикетками алкогольной продукции, но без федеральных специальных марок. Экспертиза выяснила, что в емкостях – спиртосодержащая жидкость, не соответствующая ГОСТу. По выявленным фактам нарушения закона возбудили уголовное дело.
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