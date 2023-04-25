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В КБР задержали мошенника из Ставрополья

В КБР задержали мошенника из Ставрополья

25.04.2023 | 16:26
Полицейские Кабардино-Балкарии задержали жителя Ставрополья, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе регионального МВД. Жертвой злоумышленников стала 73-летняя пенсионерка, которая живет в Пролетарском. На домашний телефон ей позвонила женщина, назвалась ее дочерью и сообщила, что якобы стала виновницей ДТП. Слышно было плохо, и потерпевшая поверила незнакомке. Дальше разговор продолжил неизвестный: он представился следователем и пообещал не привлекать дочь к уголовной ответственности. За «услугу» потребовал 200 тысяч рублей. Аферисты говорили настойчиво и не давали пожилой женщине возможности прервать беседу и самой позвонить дочери. В итоге жительница Пролетарского собрала деньги и отдала их подъехавшему мужчине. Только после этого она смогла позвонить дочери и понять, что ее обманули. Пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители действовали оперативно: подозреваемого задержали уже на следующий день. Им оказался 27-летний житель Ставропольского края – ранее судимый. Временно он обитал в селе Дальнем Прохладненского района. Деньги изъяли, возбуждено уголовное дело.   https://t.me/vestikbr
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